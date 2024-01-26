На Украине рассказали про причины ярости Зеленского

Соскин: Зеленский потерял всякий контроль в стремлении устранить Залужного

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что, в попытках устранить главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного президент Украины Владимир Зеленский "потерял всякий контроль". На его взгляд, сейчас лидер киевского режима находится в бешенстве из-за украинского главнокомандующего. Ведь тот становится ему своего рода конкурентом.

Фото: edition.cnn.com

В связи с этим, украинский политик почти не в состоянии контролировать себя.

"Как остановить изуверский путь [Зеленского. — ред.] — это прекращение огня. <…> Дорогие украинцы, подумайте", — советует Соскин в своём блоге на YouTube.

Он выразил уверенность, что Зеленский "очень мелочный", поэтому точно не потерпит никакой конкуренции. А его любимой сферой являются интриги и склоки.

Ведь, по итогу, делает вывод эксперт, тяга главы Украины к внутренним конфликтам привела к тому, что лидера киевского режима совсем перестала интересовать сложившаяся на фронте ситуация.