В США одобрили конфискацию замороженных российских активов

Сенат США одобрил позволяющий конфисковать активы РФ ради Украины законопроект

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Комитет по иностранным делам Сената США одобрил законопроект, который позволяет конфисковать замороженные российские активы ради помощи Украине и "других целей". Об этом пишет "Ведомости", ссылаясь на документы органа.

Фото: Openverse by Diego Cambiaso is licensed under CC BY-SA 2.0

Известно, что голоса в поддержку данного законопроекта отдали 20 из 21 членов профильного комитета. Как указал председатель комитета Бен Кардин, законопроект впервые создаст условия для конфискации средств страны, с которой Соединённые Штаты не находятся в состоянии войны. В случае принятия документ позволит конфисковать и использовать только пять миллиардов из всей замороженной Западом суммы.

Причём, принятие законопроекта о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины в администрации американского президента Джо Байдена приветствовали и ранее. Сумма всех активов составляет 300 миллиардов долларов. По мнению журналистов, в администрации такое решение поддерживали в связи с появившимися у Вашингтона сложностями с предоставлением финансовой помощи Киеву.

Как прежде писала газета Politico, в ряде стран Евросоюза обеспокоены последствиями использования замороженных российских активов. В том числе, речь идёт о том, какие ответные меры РФ предпримет на такие шаги.