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Предсказавший развал Советского Союза историк сделал новое заявление о России

Французский историк Тодд заявил: РФ не планирует напасть на НАТО

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Мир

Французский историк Эммануэль Тодд, который предсказал развал Советского Союза, заявил, что Россия не планирует нападать на НАТО. По его мнению, никакой агрессии нет, и военная доктрина страны направлена исключительно на оборону.

Французский историк Тодд заявил: РФ не планирует напасть на НАТО
Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/antique-t-54-series-tank-appears-with-russian-forces-in-ukraine

"Российская военная доктрина носит чисто оборонительный характер", — подчеркнул эксперт. Его слова приводит издание L'invité.

При этом он напомнил, что страны Североатлантического альянса превосходят РФ в таких сферах, как демография и численность населения. Поэтому, если возникнет угроза столкновения военного блока и РФ, страна, в свою очередь, примет решение нанести по противнику превентивный удар при помощи тактического ядерного оружия.

Таким образом, Тодд выразил надежду, что на Западе просчитывают этот вариант. На его взгляд, чтобы говорить, что Россия пытается захватить весь мир, "нужно быть сумасшедшим".

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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