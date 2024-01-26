Биолабораторию Пентагона откроют рядом с российской базой в Гюмри

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Вопрос американских биолабораторий в Армении всегда привлекал внимание экспертов. Согласно информации газеты "Паст", существует обеспокоенность относительно потенциальной опасности этих лабораторий, сообщает EADaily.

Представители соответствующих организаций утверждают, что речь идет о лабораториях, которые были ранее санитарными учреждениями, но были переоборудованы с финансовой поддержкой Вашингтона.

Никол Пашинян признает, что лаборатории были созданы при участии США, но утверждает, что они принадлежат Армении.

Однако появились опасения, особенно после того, как министр обороны Армении Сурен Папикян на прошлой неделе подписал соглашение с Пентагоном о создании 13-й лаборатории в стране. Согласно имеющейся информации, лаборатория будет расположена в Гюмри, неподалеку от 102-й российской военной базы.

Строительство еще одной лаборатории вызывает опасения, учитывая, что уже существующая лаборатория в Гюмри находится близко к школе. Эксперты выражают беспокойство по поводу возможного создания, модификации или распространения опасных заболеваний и возбудителей.

Следует отметить, что в 2023 году число подтвержденных случаев кори в лабораториях Армении составило 545, а в текущем году уже подтверждено 32 случая, из которых 16 человек были госпитализированы.

Эксперты в области здравоохранения также беспокоятся о том, что даже обычные заболевания, такие как грипп или желудочно-кишечные инфекции, стали тяжелее для переноса населением.

Хотя связь между лабораториями и увеличением случаев заболеваний неясна, специалисты не исключают возможность проведения различных экспериментов в населенных районах.