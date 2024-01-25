Во Франции пришли в ужас из-за плана Запада по войне с РФ

Политик Филиппо: Запад угрожает развязать третью мировую войну из-за РФ

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Французский политик Флориан Филиппо заявил, что на Западе угрожают России третьей мировой войной с ней. Своё мнение деятель обосновал тем, что киевский режим при помощи западных стран совершает провокации против России.

Фото: Openverse by anthony040 is licensed under CC BY 2.0

"В то время, когда народ просыпается от глобализма, <…> олигархия все больше угрожает третьей мировой войной, запланированной и подготовленной!" — написал Филиппо в социальной сети X (ранее Twitter*).

При этом политик напомнил, что вот-вот Североатлантический альянс начнёт свои крупнейшие за последние десятилетия военные учения, которые — и в НАТО это не скрывают, — направлены против РФ.

В связи с этим Филиппо призвал остерегаться безумцев, "которые пойдут на всё, чтобы подчинить себе народ и достичь своей цели".

*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года