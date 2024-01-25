Французский политик Флориан Филиппо заявил, что на Западе угрожают России третьей мировой войной с ней. Своё мнение деятель обосновал тем, что киевский режим при помощи западных стран совершает провокации против России.
"В то время, когда народ просыпается от глобализма, <…> олигархия все больше угрожает третьей мировой войной, запланированной и подготовленной!" — написал Филиппо в социальной сети X (ранее Twitter*).
При этом политик напомнил, что вот-вот Североатлантический альянс начнёт свои крупнейшие за последние десятилетия военные учения, которые — и в НАТО это не скрывают, — направлены против РФ.
В связи с этим Филиппо призвал остерегаться безумцев, "которые пойдут на всё, чтобы подчинить себе народ и достичь своей цели".
*В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.