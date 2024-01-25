Из-за сбитого ВСУ Ил-76 Зеленский отменил свой день рождения

После крушения Ил-76 с украинскими пленными, сбитого ВСУ, Владимир Зеленский отменил поездки по Украине и встречи, приуроченные к его дню рождения, передаёт РБК-Украина в среду.
25 января главе киевской власти исполняется 46 лет. Агентство узнало из источников в Офисе украинского президента, что он запретил назначать встречи для поздравлений со своим днем рождения "до выяснения обстоятельств".
Для этого самого выяснения Зеленский вызвал к себе министра обороны Рустема Умерова, главкома ВСУ Валерия Залужного, начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу, главу военной разведки Кирилла Буданова и председателя СБУ Василия Малюка — об этом он сообщил в своём ежедневном видеообращении.
Напомним, российский военно-транспортный самолёт Ил-76, который вёз 65 украинских военнопленных на обмен. был сбит 24 января над Корочанским районом Белгородской области ракетой, запущенной со стороны Харькова.
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