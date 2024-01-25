Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов определяет решение США по поддержке передачи замороженных российских активов на нужды Украины как пиратство. Он напомнил, что заявление о поддержке было дано комитетом по международным отношениям Сената США в минувшую среду. Результаты соответствующего голосования привели аналитики Bloomberg.
Таким образом, в настоящее время данный законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава Сената.
"В США жадность отжать у России все время борется со страхом, что это будет иметь очень большой резонанс с точки зрения всего остального мира и оттока инвестиций", — в свою очередь, обратил внимание Рогов.
При этом он подчеркнул, что на Западе привыкли наживаться на других странах, потому что давно занимаются официальным грабежом. Однако такие поступки западный мир обличает в "благородный и справедливый предлог".
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.