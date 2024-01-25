Йеменские хуситы заявили об успешном ракетном ударе по военному кораблю США в Аденском заливе

Хуситы заявили о ракетном поражении корабля США в Аденском заливе

1:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Представитель йеменского движения "Ансар Аллах" бригадный генерал Яхья Сарие сообщил об успешной атаке на военные корабли США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

Фото: dvidshub.net

"Произошло столкновение с военными кораблями США, сопровождающими американские торговые суда", — написал генерал в своём Telegram-канале.

По словам Сарие, боестолкновение продолжалось около двух часов, хуситы использовали баллистические ракеты, одна из которых попала в корабль американских военно-морских сил. Представитель движения хуситов подчеркнул, что "Ансар Аллах" продолжит активные действия в этом районе, ставя своей целью блокаду судоходства в Красном и Аравийском морях до полного прекращения огня в Секторе Газа.

Представители Вооруженных сил США опровергают заявление хуситов. По их данным, 24 января было выпущено три ракеты по контейнеровозу компании Maersk, две из них перехвачены и сбиты, а одна не достигла цели, упав в воду.

Напомним, в конце прошлого года движение "Ансар Аллах" объявило, что будет наносить удары по судам государств, поддерживающих Израиль, в ответ на военные действия против палестинцев в Секторе Газа. В ответ США в коалиции с союзниками объявили о проведении в регионе операции "Страж процветания", направленной на обеспечение безопасности торгового судоходства в регионе.