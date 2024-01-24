Министр обороны Латвии признал, что потребуется 10 лет на строительство линии обороны против РФ

Минобороны Латвии: нужно 10 лет на строительство линии обороны против РФ

1:31 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс признал, что на строительство линии обороны на границе с Россией странам Балтии потребуется десятилетие.

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Спрудс сообщил изданию Delfi, что Литва, Латвия и Эстония произвели предварительные расчеты стоимости строительства оборонительной линии на границах с Российской Федерацией. По его словам, затраты оцениваются как "значительные". Министр добавил, что эти расходы не должны разбалансировать экономику страны.

"Финансы немаловажны, потому что есть и другие сферы. Речь идёт о значительных суммах. У нас есть план на несколько лет вперёд, а в целом мы говорим о ближайшем десятилетии, которое потребуется на строительство укреплений", — рассказал Спрудс.

Глава латвийского Минобороны уточнил, что договор между тремя прибалтийскими странами не подразумевает, что все они начнут строить свою часть оборонительной линии синхронно.

О планах Литвы, Латвии и Эстонии по возведению масштабных сооружений на границе с Россией и Белоруссией стало известно 19 января. Противостоять "российской угрозе" вооруженные силы стран Балтии планируют при помощи 600 бетонных бункеров, в каждом из которых могут укрываться до 10 человек. Прикрывать подходы к ДОТам будут минные поля, заграждения из колючей проволоки и противотанковые надолбы. Затраты одной лишь Эстонии на воплощение этих планов предварительно оцениваются в 60 млн евро.