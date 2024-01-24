В Сенате США поддержали передачу 300 миллиардов долларов замороженных активов России Украине

В Сенате США поддержали передачу замороженных активов РФ Украине

1:51 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка

Профильный комитет Сената США поддержал законопроект о передаче Киеву замороженных российских активов на сумму 300 млрд долларов.

Фото: twitter.com by The White House

За передачу конфискованных активов России высказались 20 членов комитета по иностранным делам Сената Конгресса Соединенных Штатов, против — лишь один. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

Законопроект, вынесенный на обсуждение в Сенате, подразумевает предоставление дополнительной помощи Киеву за счет средств, конфискованных у Банка России, а также иных активов РФ. Авторы закона особо подчеркивают, что любые действия Вашингтона по передаче активов украинскому режиму должны предприниматься коллективно — совместно с европейскими "партнерами", Австралией и другими государствами, контролирующими замороженные суверенные активы.

После одобрения профильным комитетом, законопроект будет вынесен на рассмотрение полным составом Сената, затем — верхней палатой американского парламента, наконец, его должен подписать президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена заявила о готовности передать Украине российские активы на сумму 300 млрд долларов после того, как американский конгресс заблокировал выделение Киеву дополнительного финансирования из бюджета США.

В то же время в Европе, подчеркивает агентство, пока сомневаются в целесообразности манипуляций с активами РФ, опасаясь ответных шагов со стороны Москвы. Ещё один фактор, который влияет на нерешительность стран Евросоюза — возможные правовые проблемы, которые с высокой вероятностью последуют в случае использования российских активов. Кроме того, прямое и вопиющее нарушение действующих международных норм может привести к дестабилизации экономики, поскольку вызовет вполне обоснованные опасения у инвесторов.