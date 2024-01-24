Для России это хорошо: Европарламент после июня перейдёт под контроль консерваторов

Правые популисты готовятся к триумфу на Европарламентских выборах 2024 года

Согласно докладу "Европейского совета по международным отношениям" (ECFR), выборы в Европарламент в июне 2024 года обещают стать триумфом правых популистов.

Фото: Wikipedia by Diliff is licensed under CC BY-SA 3.0

Прогнозируется, что под влиянием этих сил Европа ужесточит иммиграционное законодательство, сократит экологические программы и смягчит антироссийские санкции. Об этом сообщает издание "Акценты".

Партии крайне правого толка уже успешно проявляют себя в различных странах Европы, включая Нидерланды и Францию. Эксперты предсказывают их победу в девяти государствах, с возможностью объединения с христианскими демократами и умеренными консерваторами.

Это может привести к блокированию усилий по борьбе с изменением климата и изменению политики Европарламента в отношении России.