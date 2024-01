В офисе Зеленского не стали комментировать крушение Ил-76

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался давать какие-либо комментарии по поводу крушения российского военного самолёта Ил-76.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Office of the President of Ukraine is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository