Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие женщины считались красивыми на Руси
Врач назвал два ранних симптома рака: медлить нельзя
Врачи Мясников и Шаргородский заявили, что кариес не передается через поцелуй
Рассада может плохо расти. Вот причины
Как не спалить машину из-за прикуривателя
Астролог рассказала, что стоит делать перед полнолунием
Глава ФХР Третьяк о допуске россиян к международным соревнованиям: "Будем смотреть"
Политолог Александров допустил, что ВСУ сбили Ил-76 по ошибке
Секреты кошачьего мира: Почему кошки могут казаться загадочными и мистическими
В офисе Зеленского не стали комментировать крушение Ил-76

Подоляк отказался комментировать крушение Ил-76

0:56
Мир

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался давать какие-либо комментарии по поводу крушения российского военного самолёта Ил-76.

Подоляк отказался комментировать крушение Ил-76
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Office of the President of Ukraine is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

"Комментарии будут немного позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные", — в свою очередь, заметил Подоляк. Его слова приводит агентство Reuters.

Напомним, что в среду, 24 января, украинские формирования сбили российский самолёт Ил-76 над Белгородской областью. Позднее выяснилось, что на борту самолёта находились 65 военнопленных боевиков Вооружённых сил Украины, которых везли на обмен.

По предварительной информации, российский самолёт сбили на 130 км от границы. По мнению экспертов, атака противника могла быть совершена при помощи американской зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" или немецкой системы и IRIS-T.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух

Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.

Глициния — завораживающая лиана для участка
Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными Любовь Степушова Теперь в России причуды богатых никого не удивляют Сергей Лебедев Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Последние материалы
Мария Шукшина раскритиковала фильмы "Голод" и "Воздух"
Минобороны РФ: Киев совершил теракт, сбив Ил-76 над Белгородской областью
Южнокорейские фантастические фильмы — это отдельный вид искусства, который ломает привычные представления о жанре
Как правильно делать медитации: время, способы, виды
Кудрявцева и Пригожин призвали прекратить травлю звёзд с "голой вечеринки" Ивлеевой
Онколог Карасев назвал жирную рыбу продуктом, который убивает раковые клетки
Водителям рассказали, почему "воет" коробка передач в новой машине
ВС РФ улучшили позиции на донецком направлении
Вкуснейший шоколадный торт без выпечки
Осмотрите свою теплицу. Ей может мешать снег
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников