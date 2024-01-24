В офисе Зеленского не стали комментировать крушение Ил-76

Подоляк отказался комментировать крушение Ил-76

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Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался давать какие-либо комментарии по поводу крушения российского военного самолёта Ил-76.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Office of the President of Ukraine is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

"Комментарии будут немного позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные", — в свою очередь, заметил Подоляк. Его слова приводит агентство Reuters.

Напомним, что в среду, 24 января, украинские формирования сбили российский самолёт Ил-76 над Белгородской областью. Позднее выяснилось, что на борту самолёта находились 65 военнопленных боевиков Вооружённых сил Украины, которых везли на обмен.

По предварительной информации, российский самолёт сбили на 130 км от границы. По мнению экспертов, атака противника могла быть совершена при помощи американской зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" или немецкой системы и IRIS-T.