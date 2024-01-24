Президент Украины Владимир Зеленский оказался в отчаянном положении из-за неудач украинской армии в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в статье газеты ABC.
При этом, обращают внимание журналисты, стоит учитывать и тот факт, что у лидера киевского режима сохраняются разногласия с военным руководством страны и коррупция. При этом во многом Украина зависит от военной помощи со стороны Запада и США которая в последнее время оказалась заблокирована. Поэтому теперь Зеленский в отчаянии и ждёт как можно более благоприятного изменения в международной обстановке.
По мнению обозревателей издания, важно также учитывать и смещение акцентов на другие международные конфликты, в том числе, на Ближнем Востоке.
При всём этом, инициативы Зеленского продолжают ограничиваться только единичными и рассредоточенными действиями. И как только они совершаются, некоторые СМИ и тут же преувеличивают, создавая образ возможностей, которых на самом деле у Украины нет.
Журналисты уверен, что Зеленский пытается не допустить того, чтобы российско-украинский конфликт прекратил привлекать внимание. Однако многие уже понимают, что у РФ больше шансов на успех.
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