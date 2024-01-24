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Польские фермеры заблокировали дороги по всей стране из-за наплыва украинских товаров

RMF FM: в Польше фермеры протестуют из-за наплыва товаров с Украины

0:53
Мир

В Польше 24 января по всей стране идут массовые акции протеста против наплыва сельскохозяйственных товаров с Незалежной, проинформировала радиостанция RMF FM.

RMF FM: в Польше фермеры протестуют из-за наплыва товаров с Украины
Фото: web.archive.org by Tuderna is licensed under Attribution 3.0 Unported

"Мы недовольны тем, что в отношении украинских сельхозпроизводителей не действуют те правила, которые закреплены для европейских фермеров", — жалуются бунтовщики.

Протестующие намерены провести блокаду дорог приблизительно в 250 населенных пунктах страны. В настоящее время на дороги выведены тракторы и другая техника, которая препятствует движению по меньшей мере в 150 населенных пунктах Польши. Аграрии отметили, что они против того, чтобы в их страну ввозили сельхозпродукцию не только производства Незалежной, но и любых других стран, не являющихся членами ЕС.

Стоит отметить, что дороги в Варшаву не заблокированы.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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