Польские фермеры заблокировали дороги по всей стране из-за наплыва украинских товаров

RMF FM: в Польше фермеры протестуют из-за наплыва товаров с Украины

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В Польше 24 января по всей стране идут массовые акции протеста против наплыва сельскохозяйственных товаров с Незалежной, проинформировала радиостанция RMF FM.

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"Мы недовольны тем, что в отношении украинских сельхозпроизводителей не действуют те правила, которые закреплены для европейских фермеров", — жалуются бунтовщики.

Протестующие намерены провести блокаду дорог приблизительно в 250 населенных пунктах страны. В настоящее время на дороги выведены тракторы и другая техника, которая препятствует движению по меньшей мере в 150 населенных пунктах Польши. Аграрии отметили, что они против того, чтобы в их страну ввозили сельхозпродукцию не только производства Незалежной, но и любых других стран, не являющихся членами ЕС.

Стоит отметить, что дороги в Варшаву не заблокированы.