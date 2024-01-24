Генштаб Британии заявил о необходимости "изменить сознание" жителей страны для мобилизации на случай войны с Россией

В Генштабе Британии призвали к мобилизации в случае войны с Россией

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил о необходимости "мобилизовать нацию" в случае войны с Россией.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Sgt Teresa Pickin

В распоряжение газеты The Times попали тезисы выступления Сандерса на предстоящей выставке бронетехники, которая пройдёт в Лондоне. Издание отмечает, что в британском Генштабе рассматривают возможность вмешательства НАТО в конфликт на Украине. В этом случае правительство Британии будет готово "призвать общество к участию в войне".

По мнению генерала Сандерса, ключевую роль в этом процессе будет играть "сдвиг в сознании" жителей Великобритании на фоне рекордного с начала XIX века сокращения численности Вооруженных сил Соединенного королевства.

На сегодняшний день в британской армии служат около 76 тысяч человек, число военнослужащих поступательно сокращается. Издание прогнозирует, что при сохранении нынешних тенденций Вооруженные силы Великобритании "усохнут" ещё на восемь тысяч солдат и офицеров к 2026 году. Военная техника, как признают в Минобороны Соединенного королевства, также устарела и нуждается в глобальном обновлении.

В последнее время в странах Запада всё чаще говорят о предстоящей якобы "войне с Россией". Министр обороны Германии Борис Писториус, в частности, заявил, что ФРГ "придётся вооружиться" для подготовки к конфликту с РФ.