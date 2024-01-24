Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Член РГО Зайцева рассказала, что климатологи РФ и Запада обмениваются информацией, несмотря на санкции
Водителей могут оштрафовать за моргание фарами
Вкусные козинаки к чаю
Участница "Дома-2" Юлия Ефременкова рассказала, что приобрела недвижимость
Как распознать опасные заболевания у домашних питомцев
Немецкие ученые заявили, что открытые ночью окна вредят здоровью
RMF FM: в Польше фермеры протестуют из-за наплыва товаров с Украины
Январский спрос на "вторичку" в Москве резко упал
"Царьград": Ил-76 над Белгородской областью могла сбить ракета Астер330
Генштаб Британии заявил о необходимости "изменить сознание" жителей страны для мобилизации на случай войны с Россией

В Генштабе Британии призвали к мобилизации в случае войны с Россией

1:28
Мир » Европа

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил о необходимости "мобилизовать нацию" в случае войны с Россией.

В Генштабе Британии призвали к мобилизации в случае войны с Россией
Фото: defenceimagery.mod.uk by Sgt Teresa Pickin

В распоряжение газеты The Times попали тезисы выступления Сандерса на предстоящей выставке бронетехники, которая пройдёт в Лондоне. Издание отмечает, что в британском Генштабе рассматривают возможность вмешательства НАТО в конфликт на Украине. В этом случае правительство Британии будет готово "призвать общество к участию в войне".

По мнению генерала Сандерса, ключевую роль в этом процессе будет играть "сдвиг в сознании" жителей Великобритании на фоне рекордного с начала XIX века сокращения численности Вооруженных сил Соединенного королевства.

На сегодняшний день в британской армии служат около 76 тысяч человек, число военнослужащих поступательно сокращается. Издание прогнозирует, что при сохранении нынешних тенденций Вооруженные силы Великобритании "усохнут" ещё на восемь тысяч солдат и офицеров к 2026 году. Военная техника, как признают в Минобороны Соединенного королевства, также устарела и нуждается в глобальном обновлении.

В последнее время в странах Запада всё чаще говорят о предстоящей якобы "войне с Россией". Министр обороны Германии Борис Писториус, в частности, заявил, что ФРГ "придётся вооружиться" для подготовки к конфликту с РФ.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Посадите в саду этот водопад цветов: шикарная лиана просто захватывает дух

Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.

Глициния — завораживающая лиана для участка
Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Ожидать ли новых снегопадов в феврале, рассказала метеоролог
Теперь в России причуды богатых никого не удивляют Сергей Лебедев Победа Трампа в Нью-Гемпшире на праймериз вводит США в состояние хаоса Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно
Последние материалы
Блогер Лерчек заверила, что раскаилась и впредь будет платить все налоги
Драматургу Валентину Красногорову исполнилось 89 лет. Интервью с театральным деятелем
В Институте общей генетики РАН уволили директора, который нашёл связь грехов с болезнями
Французские ученые заявили, что любовь к сладкому делает вас глупее
Захватывающие южнокорейский фильмы, которые завоевали признание во всём мире
Автомобилистам рассказали, что делать, если не горит фара, а ехать нужно
FAZ: В Швеции граждан запугали возможной войной с Россией
Китайские ученые выявили связь ожирения с высоким риском развития остеоартрита
Топ-10 продуктов, вызывающих отёчность и газообразование
Средний размер ипотечных кредитов в России в 2023 году достиг максимума за 15 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников