В Европе испугались ответа РФ на попытку конфисковать её замороженные активы

Politico: часть стран Евросоюза опасается использовать замороженные активы РФ

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Представители Евросоюза обеспокоились тем, что Россия может ответить на попытку ограбить её. Речь идёт о возможной конфискации ЕС замороженных российских активов.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Как пишет издание Politico, из-за этого часть стран боится приступать к конфискации активов для выделения помощи Украине.

"По словам европейских официальных лиц и дипломатов, некоторые страны союза с осторожностью относятся к предложению об использовании российских активов, опасаясь ответных мер со стороны Москвы и юридических проблем", — указали авторы материала.

В связи с этим, считают журналисты, представители европейского сообщества могут, по итогу, договориться только о налогообложении прибыли от активов, чтобы затем использовать данные поступления для поддержки Украины.