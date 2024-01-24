В Европе испугались ответа РФ на попытку конфисковать её замороженные активы

Представители Евросоюза обеспокоились тем, что Россия может ответить на попытку ограбить её. Речь идёт о возможной конфискации ЕС замороженных российских активов.
Как пишет издание Politico, из-за этого часть стран боится приступать к конфискации активов для выделения помощи Украине.
"По словам европейских официальных лиц и дипломатов, некоторые страны союза с осторожностью относятся к предложению об использовании российских активов, опасаясь ответных мер со стороны Москвы и юридических проблем", — указали авторы материала.
В связи с этим, считают журналисты, представители европейского сообщества могут, по итогу, договориться только о налогообложении прибыли от активов, чтобы затем использовать данные поступления для поддержки Украины.
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