В Европе испугались ответа РФ на попытку конфисковать её замороженные активы

Представители Евросоюза обеспокоились тем, что Россия может ответить на попытку ограбить её. Речь идёт о возможной конфискации ЕС замороженных российских активов.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.