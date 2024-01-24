Глава крымского парламента Владимир Константинов отреагировал на указ украинского лидера Владимира Зеленского "Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации". По его мнению, с таким же успехом президент Украины мог бы предъявить права и на пирамиды в Египте.
"В этом указе, который иначе чем бредни и бумагомарательство и не назовешь, нет ничего нового. Странно, что в указе ничего не сказано о древних украх, положивших начало всем древним цивилизациям. С таким же успехом Зеленский мог бы предъявить претензии на египетские пирамиды или, к примеру, Колизей", — заметил он в беседе с РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что, в действительности, у лидера киевского режима и его соратников нет никакой исторической перспективы. То же самое касается и указов, которые он "штампует".
Напомним, что данный указ Зеленского был опубликован в минувший понедельник на сайте офиса украинского президента.
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