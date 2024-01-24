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Дипломат Солтановский подтвердил, что Россия поддерживает инициативы Ватикана по миру на Украине

Посол РФ подтвердил поддержку Россией идей Ватикана по миру на Украине

1:33
Мир » Европа

Посол Российской Федерации в Ватикане Иван Солтановский подтвердил поддержку Россией инициатив Католической церкви по мирному урегулированию на Украине.

Посол РФ подтвердил поддержку Россией идей Ватикана по миру на Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Giorgio Galeotti

Солтановский в беседе с РИА Новости прокомментировал возможный визит в столицу России посланника папы Римского по Украине кардинала Маттео Дзуппи. Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу и поддерживает стремление Ватикана к мирному урегулированию.

"Мы готовы к продолжению с Ватиканом диалога, который имеет открытый и доверительный характер", — сказал дипломат.

Посол особо подчеркнул, что эта приверженность РФ диалогу с Католической церковью относится и к визиту кардинала Дзуппи.

Предыдущий визит в Россию Дзуппи нанес летом прошлого года. Позже в разговоре с итальянскими журналистами кардинал отметил, что его усилия могут сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. По мнению посланника Ватикана, роль папы Римского признали "и россияне, и украинцы".

В феврале 2023 года стало известно, что папа Франциск разработал план мирного урегулирования ситуации на Украине. Позиция Святого престола заключается в том, что все участники конфликта отвечают за его последствия в равной степени. Целью плана, предложенного Ватиканом, является справедливый мир на основании взаимного уважения к культуре и языку, инклюзивности и сотрудничества. Понтифик призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров, а третьи страны — отказаться от поставок вооружений сторонам конфликта

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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