Дипломат Солтановский подтвердил, что Россия поддерживает инициативы Ватикана по миру на Украине

Посол РФ подтвердил поддержку Россией идей Ватикана по миру на Украине

1:33 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Посол Российской Федерации в Ватикане Иван Солтановский подтвердил поддержку Россией инициатив Католической церкви по мирному урегулированию на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Giorgio Galeotti

Солтановский в беседе с РИА Новости прокомментировал возможный визит в столицу России посланника папы Римского по Украине кардинала Маттео Дзуппи. Он подчеркнул, что Москва готова к диалогу и поддерживает стремление Ватикана к мирному урегулированию.

"Мы готовы к продолжению с Ватиканом диалога, который имеет открытый и доверительный характер", — сказал дипломат.

Посол особо подчеркнул, что эта приверженность РФ диалогу с Католической церковью относится и к визиту кардинала Дзуппи.

Предыдущий визит в Россию Дзуппи нанес летом прошлого года. Позже в разговоре с итальянскими журналистами кардинал отметил, что его усилия могут сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. По мнению посланника Ватикана, роль папы Римского признали "и россияне, и украинцы".

В феврале 2023 года стало известно, что папа Франциск разработал план мирного урегулирования ситуации на Украине. Позиция Святого престола заключается в том, что все участники конфликта отвечают за его последствия в равной степени. Целью плана, предложенного Ватиканом, является справедливый мир на основании взаимного уважения к культуре и языку, инклюзивности и сотрудничества. Понтифик призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров, а третьи страны — отказаться от поставок вооружений сторонам конфликта