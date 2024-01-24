Указ Зеленского о российских территориях — его роковая ошибка, считают в США

Политолог Вароли назвал целью киевского режима уничтожение России

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Экс-журналист The New York Times Джон Вароли назвал роковой ошибкой Владимира Зеленского его указ об "исторически населённых украинцами территориях" РФ. Комментарий американского политолога вышел в "Известиях" в среду.

Фото: AFP via Getty Images by Sergei Suspinsky

По его мнению, истинная цель ныне действующего киевского режима заключается в уничтожении России. Это, собственно, и не скрывается — представители радикальных националистических ультраправых сил Украины не раз об этом заявляли, напомнил Вароли.

Они не оставляют Москве выбора, констатировал он.

"Нет выбора, кроме как уничтожить этот режим в Киеве", — пояснил журналист.

Не было никогда никакого украинского государства, а Зеленский, попав под влияние этой мифологии, одну за другой совершает ошибки, в том числе такую роковую, как этот его нашумевший указ, подытожил политолог.