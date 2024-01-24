Лавров и представитель Израиля Эрдан обменялись упреками на заседании Совета Безопасности ООН

Лавров и представитель Израиля Эрдан упрекнули друг друга в ООН

1:32 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гилад Эрдан обменялись упреками на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Секторе Газа.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ

Эрдан выступил с критикой в отношении Ирана, обвинив исламскую республику в поставках России вооружений, которые та использует якобы в ходе проведения специальной военной операции. Лавров дипломатично осадил представителя Израиля, добавив, что оставляет эти упреки на его совести.

«Некоторые делегации сочли возможным заученно повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — прокомментировал он.

Глава российского министерства иностранных дел призвал участников заседания Совбеза «не хоронить» решение ООН о создании свободного палестинского государства. Лавров также заявил, что нужно как можно скорее остановить массовое насилие со стороны израильской армии на Западном берегу реки Иордан.

Конфликт между Палестиной и Израилем, связанный с взаимными территориальными претензиями, длится десятки лет, периодически переходя в «горячую» фазу. При активном участии Советского Союза в 1947 году ООН постановила создать на Ближнем Востоке два государства – Израиль и Палестину, но в итоге палестинцы так и не смогли добиться реализации этого решения.