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Лавров и представитель Израиля Эрдан обменялись упреками на заседании Совета Безопасности ООН

Лавров и представитель Израиля Эрдан упрекнули друг друга в ООН

1:32
Мир

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций (ООН) Гилад Эрдан обменялись упреками на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Секторе Газа.

Лавров и представитель Израиля Эрдан упрекнули друг друга в ООН
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента РФ

Эрдан выступил с критикой в отношении Ирана, обвинив исламскую республику в поставках России вооружений, которые та использует якобы в ходе проведения специальной военной операции. Лавров дипломатично осадил представителя Израиля, добавив, что оставляет эти упреки на его совести.

«Некоторые делегации сочли возможным заученно повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — прокомментировал он.

Глава российского министерства иностранных дел призвал участников заседания Совбеза «не хоронить» решение ООН о создании свободного палестинского государства. Лавров также заявил, что нужно как можно скорее остановить массовое насилие со стороны израильской армии на Западном берегу реки Иордан.

Конфликт между Палестиной и Израилем, связанный с взаимными территориальными претензиями, длится десятки лет, периодически переходя в «горячую» фазу. При активном участии Советского Союза в 1947 году ООН постановила создать на Ближнем Востоке два государства – Израиль и Палестину, но в итоге палестинцы так и не смогли добиться реализации этого решения.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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