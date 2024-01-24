На Совбезе ООН Лавров поставил на место зарвавшегося постпреда Израиля

Лавров ответил на критику в адрес России на заседании Совбеза ООН

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров достойно ответил постпреду Израиля Гиладу Эрдану на его претензии к России на заседании Совбеза ООН по палестинскому вопросу.

Фото: Reuters by МИД РФ

Израильский дипломат заявил, что, сотрудничая с Ираном, Россия должна "осознавать угрозу" для всего мира от исламской республики — по его словам, "раковой опухоли" на Ближнем Востоке. Он повторил обвинения в адрес России со стороны Запада в том, что вооружения, полученные в Иране, она использует против Украины.

"Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит", — ответил Лавров.

Он призвал "не позволить похоронить решение ООН о создании палестинского государства" подобно тому, как это произошло с минскими соглашениями (единогласно одобренными Совбезом, напомнил Лавров), и как можно скорее начать переговорный процесс по этому вопросу на министерском уровне.