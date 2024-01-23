На Западе предрекли перенос украинской столицы во Львов

AT: столицу Украины перенесут во Львов после поражения ВСУ

Your browser does not support the audio element. Мир

На Западе считают, что столица Украины может быть перенесена во Львов. По мнению экспертов, это сделают в том случае, если украинская армия потерпит полное поражение в зоне боевых действий.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

Как пишет издание Asia Times, предполагаемые учения Североатлантического альянса должны укрепить представление о надёжности НАТО. В то же время, Европе не на что опереться, ведь её безопасность целиком и полностью зависит от США.

Таким образом, авторы материала приходят к выводу, что в сложившейся ситуации в последнее время в отношении Украины наметилась новая политика — политика "новой реальности". Согласно ей, Украина проиграет войну, тогда как правительству страны придётся эвакуироваться из Киева. В этом случае, считают обозреватели, возможен перенос украинской столицы из Киева во Львов.

В связи со всем этим, отмечается в материале, не допустить политического срыва предстоит представителям США. Но если Украина рухнет, обращают внимание обозреватели, какой-либо поддержкой уже будет сложно заручиться.