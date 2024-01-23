На Западе считают, что столица Украины может быть перенесена во Львов. По мнению экспертов, это сделают в том случае, если украинская армия потерпит полное поражение в зоне боевых действий.
Как пишет издание Asia Times, предполагаемые учения Североатлантического альянса должны укрепить представление о надёжности НАТО. В то же время, Европе не на что опереться, ведь её безопасность целиком и полностью зависит от США.
Таким образом, авторы материала приходят к выводу, что в сложившейся ситуации в последнее время в отношении Украины наметилась новая политика — политика "новой реальности". Согласно ей, Украина проиграет войну, тогда как правительству страны придётся эвакуироваться из Киева. В этом случае, считают обозреватели, возможен перенос украинской столицы из Киева во Львов.
В связи со всем этим, отмечается в материале, не допустить политического срыва предстоит представителям США. Но если Украина рухнет, обращают внимание обозреватели, какой-либо поддержкой уже будет сложно заручиться.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.