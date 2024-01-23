На Западе рассказали, на какой отчаянный шаг пошли в НАТО из-за Украины

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UnHerd: НАТО проводит учения, пытаясь скрыть неудачи ВСУ на фронте

1:00
Мир

Эксперты предположили, что НАТО объявила о начале масштабных учений, имитирующих начало третьей мировой, из-за проблем украинской армии на фронте. По словам обозревателя интернет-издания UnHerd Филипа Пилкингтона, представители Североатлантического альянса боятся, что на фоне поражения Украины, которую они поддерживают, они могут утратить свою актуальность и силу.

UnHerd: НАТО проводит учения, пытаясь скрыть неудачи ВСУ на фронте
Фото: Telegram

"Реальность такова, что все эти манипуляции можно свести к тщетной попытке НАТО вернуть себе актуальность на фоне ухудшающейся ситуации на Украине. Альянс обеими руками поддержал страну [президента Украины — ред.] Владимира Зеленского, и не секрет, что конфликт для них складывается отнюдь не блестяще", — обращает внимание он.

Поэтому теперь британские военнослужащие, точно так же, как и США, испытывают острейший кадровый голод из-за недобора.

При этом прежде генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что военный блок не видит со стороны России угрозу.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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