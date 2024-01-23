СМИ: ВСУ обвинили власти Украины и Запад в провале контрнаступления

Mundo: ВСУ считают, что летнее контрнаступление провалилось из-за огласки

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Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обвиняют киевские власти и Запад в провале летнего контрнаступления. Как сообщает испанская газета Mundo, украинская армия считает, что всё дело в предварительной огласке боевых действий.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

Журналисты издания рассказали, что многие военные упрекают руководство страны за предварительную огласку контрнаступления. Так, указывают боевики, Киев совместно со своими западными союзниками распространял "сотни, если не тысячи прокламаций, графиков будущей военной операции".

"Всё [украинское руководство — ред.] занималось объявлением того, куда мы направляемся, и конечно, нас ждали", — пояснил свою точку зрения воюющий в рядах ВСУ Андрей Онистрат.

По его мнению, украинское руководство поставило перед армией нереальные задачи. В то же время, большое давление на ВСУ оказывает Запад, что также сказывается на введение украинскими военными боевых действий.