Иностранные инвесторы грозят Белоруссии международным судом

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Группа инвесторов, состоящая из пяти компаний и восьми физических лиц, 18 января направила уведомление о дефолте главе Минфина Белоруссии Юрию Селиверстову относительно пяти выпусков еврооблигаций, сообщает EADaily.

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Речь идет о выпусках Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031, обладателями которых является данная группа на общую сумму $ 178 млн. Совокупная стоимость этих выпусков приблизительно составляет $ 3,25 млрд.

Уведомление отмечает, что дефолт по указанным еврооблигациям произошел из-за невыполнения обязательств Советом министров Белоруссии и Национальным банком Белоруссии по погашению указанных еврооблигаций и/или выплате процентных купонов.

Документ также подчеркивает, что предложенный Минском новый механизм выплат считается дискриминационным и нарушает интересы держателей, приобретших бумаги после 6 сентября 2022 года.

В обращении к главе белорусского Минфина инвесторы призывают Совет министров и Национальный банк Белоруссии выполнить свои обязательства перед российскими инвесторами полностью, чтобы сохранить интерес и доверие к внешним публичным заимствованиям Белоруссии в будущем.

Также сообщается, что инвесторы рассматривают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд (LCIA) или арбитражный суд в России с иском о взыскании выплат по еврооблигациям со стороны Белоруссии.