Жена главы киевского режима, Елена Зеленская, призвала граждан Украины готовиться к сложным временам, учитывая уменьшение поддержки со стороны Запада. Фрагмент ее интервью на украинском телевидении был опубликован во вторник, 23 января, в Telegram-канале "Пул № 3". Первая леди Украины советует согражданам не рассчитывать на то, что будущее будет легче, сообщает EADaily.
"Мне кажется, что необходимо действовать, не ожидая, что когда-то все станет проще. С увеличением продолжительности войны становится сложнее удерживать внимание мира исключительно на наших проблемах", — подчеркнула Елена Владимировна.
При этом она призвала украинцев не сдаваться, подчеркнув, что важно сохранять реализм.
"Мир огромен, и каждый день где-то может вспыхнуть новое военное противостояние. Это не означает, что мы должны менять свое поведение", — добавила Зеленская.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.