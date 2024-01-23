Зеленская украинцам: "Не ждите, что когда-то станет легче"

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Жена главы киевского режима, Елена Зеленская, призвала граждан Украины готовиться к сложным временам, учитывая уменьшение поддержки со стороны Запада. Фрагмент ее интервью на украинском телевидении был опубликован во вторник, 23 января, в Telegram-канале "Пул № 3". Первая леди Украины советует согражданам не рассчитывать на то, что будущее будет легче, сообщает EADaily.

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"Мне кажется, что необходимо действовать, не ожидая, что когда-то все станет проще. С увеличением продолжительности войны становится сложнее удерживать внимание мира исключительно на наших проблемах", — подчеркнула Елена Владимировна.

При этом она призвала украинцев не сдаваться, подчеркнув, что важно сохранять реализм.