Писториус пугает войной с Россией: найдено объяснение его страшилкам

Политолог Бышок объяснил заявление Писториуса о войне с Россией раздуванием военных бюджетов

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Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус пугает войной с Россией ради раздувания военных бюджетов, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Так он прокомментировал в разговоре с Pravda.Ru заявление немецкого министра.

Фото: AP Photo by Mindaugas Kulbis

В понедельник Писториус призвал Запад готовиться к столкновению с РФ. По его прогнозам, оно возможно в течение 3-5 лет.

"А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО", — сказал он в эфире телеканала ZDF.

По словам министра, бундесвер намерен развернуть бригаду в Литве, чтобы к 2027 году она была в полной боевой готовности.

Тревожные прогнозы шефа немецкого военного ведомства вполне оправданы продолжающимся уже почти два года конфликтом на Украине, полагает Бышок.

"Говорить о том, что на пустом месте возник этот тезис со стороны немецкого чиновника, наверное, было бы странным, учитывая, что Германия поддерживает Украину, в том числе поставляет вооружение", — объяснил он.

Кроме того, любой военный — даже необязательно военачальник, а просто чиновник от вооружённых сил, — норовит пугать возможной войной. Такая риторика продиктована корыстными мотивами — ради увеличения расходов на армию.

"То же самое говорит и немецкий чиновник, и другие чиновники, если говорить про вооруженные силы НАТО — спросите любого чиновника НАТО, нужно ли увеличивать бюджет, нужно ли готовиться к противостоянию с Россией, все скажут, что, конечно, нужно увеличивать наши бюджеты обороны, нужно готовиться к противостоянию", — заметил политолог.

К слову, власти ЕС довольно скептически относятся к паническим настроениям, подобным тем, что озвучивает Писториус.