Испанский военкор Эспинос ужаснулся от огромных потерь ВСУ

Побывавший на Украине военкор из Испании пришёл в ужас из-за огромных потерь ВСУ

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Испанский военный корреспондент, который побывал на Украине, поделился, что был в ужасе от огромных потерь в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские формирования несут катастрофические потери. В том числе, об этом говорит количество на Украине новых могил — в Харькове, Запорожье и Днепропетровске.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

"С украинской стороны огромные потери. Очень серьёзные. Кладбища с каждым разом становятся все шире", — рассказал военкор Хавьер Эспинос в подкасте для El Mundo.

Причём, обращает внимание военный журналист, расширяются украинские кладбища ежедневно. С каждым днём появляются "десятки и десятки новых могил".

По его мнению, из-за больших потерь боевики ВСУ уже утратили какой-либо оптимизм в ходе боевых действий в зоне спецоперации.