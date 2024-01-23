Испанский военный корреспондент, который побывал на Украине, поделился, что был в ужасе от огромных потерь в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские формирования несут катастрофические потери. В том числе, об этом говорит количество на Украине новых могил — в Харькове, Запорожье и Днепропетровске.
"С украинской стороны огромные потери. Очень серьёзные. Кладбища с каждым разом становятся все шире", — рассказал военкор Хавьер Эспинос в подкасте для El Mundo.
Причём, обращает внимание военный журналист, расширяются украинские кладбища ежедневно. С каждым днём появляются "десятки и десятки новых могил".
По его мнению, из-за больших потерь боевики ВСУ уже утратили какой-либо оптимизм в ходе боевых действий в зоне спецоперации.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.