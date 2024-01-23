Военный летчик Попов назвал способ борьбы с беспилотниками

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Военный летчик Попов: в РФ нужно проводить учения по борьбе с украинскими БПЛА

1:42
Мир

По всей территории России необходимо проводить тренировки и подготовку к возможным атакам беспилотников Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с URA. RU заявил член Совета высшего офицерского состава Общероссийской организации "Офицеры России", выдающийся военный летчик Российской Федерации, бывший руководитель Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания при Министерстве обороны РФ Владимир Попов, в интервью URA. RU.

Военный летчик Попов: в РФ нужно проводить учения по борьбе с украинскими БПЛА
Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

На терминале "Новатэка" в Ленинградской области произошел пожар, который удалось локализовать. Представители предприятия сообщили, что причиной возгорания могло быть воздействие извне, возможно, с использованием беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим во всех районах Ленинградской области объявлен режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры, и дан приказ уничтожать беспилотные летательные аппараты при их обнаружении.

"Учения необходимо проводить систематически, а не случайно. Рекомендуется проводить одно крупное учение в месяц, а также ежемесячные тренировки, фокусируясь на системах управления, взаимодействии и передаче информации военного командования. Паузы между учениями должны составлять полмесяца. Это позволит достичь максимальной эффективности. Такие тренировки следует проводить на предприятиях, в организациях различных отраслей и собственности. За этим должны следить административные органы как гражданского, так и военного управления. Задача тренировок актуальна, учитывая, что Москву уже год обстреливают беспилотниками, и эта угроза распространяется и на другие регионы", — отметил Владимир Попов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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