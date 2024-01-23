В Австрии забили тревогу из-за продвижения российских войск

Полковник Райснер: ВС РФ планомерно продвигаются вперёд по всей линии фронта

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Полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер рассказал о планомерном продвижении российских войск по всей линии фронта. По его словам, таким образом российские войска могут вскоре прорвать фронт в зоне специальной военной операции на Украине.

Фото: mil.ru

"Русские планомерно идут вперёд. <…> Они продвигаются метр за метром", — заявил Райснер в интервью немецкому телеканалу NTV.

При этом, подчёркивает австрийский военнослужащий, российская армия оказывает на ВСУ колоссальное давление по всей линии боевого соприкосновения. Своими наступательными действиями они заставляют украинских боевиков использовать все имеющиеся в их распоряжении резервы.

Напомним, что значительных успехов российские военные достигли после провала летнего контрнаступления украинской армии. Ещё 18 января представители Минобороны РФ в ежедневной сводке заявляли о взятии ВС РФ под контроль села Весёлое на Донецком направлении.