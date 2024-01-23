В НАТО не видят угрозы со стороны РФ

Столтенберг: НАТО не видит прямой угрозы со стороны РФ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе не видят прямой или надвигающейся угрозы со стороны России.

Фото: Openverse by Håkan Dahlström is licensed under CC BY 2.0

При этом он подчеркнул, что представители военного блока повысили бдительность и также увеличили присутствие в восточной части после того, как РФ начала проведение специальной военной операции на Украине.

"Мы не видим прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем внимательно за тем, что Россия делает", — заявил Столтенберг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

Как подчеркнул генсек альянса, с февраля 2022 года у НАТО сформировались две главные задачи: поддержка Украины и предотвращение полномасштабной войны между РФ и НАТО.