Песков прокомментировал ночной обстрел Киева и Харькова

Песков не признал обстрел Киева и Харькова ответом на удар ВСУ по Донецку

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Обстрел Киева и Харькова в ночь на 23 января нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — так Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов во вторник.

Фото: РИА Новости by Сергей Гунеев

"Мы продолжаем СВО и наши военные не бьют по социальным объектам и жилым кварталам. И не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее украинские СМИ сообщили о массированной ракетной атаке. Под удар попали Киев, Харьков и Павлоград, воздушная тревога объявлялась в шести областях страны. В Харькове, по утверждениям местной власти, разрушен подъезд жилого дома, есть погибшие.

21 января ВСУ обстреляли из артиллерии рынок в Донецке. Жертвами самой массовой с начала конфликта атаки стали 28 мирных жителей.