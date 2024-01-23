В ВСУ сделали шокирующее заявление о западной технике

CNN: ВСУ пожаловались на непригодность БМП Bradley в морозы

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Украинские экипажи не удовлетворены способностью поставленных США бронемашин выдерживать холода. Как сообщает телеканал CNN, на это пожаловались боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: ru.wikipedia.org

По их словам, американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley не способны выдерживать суровую зимнюю температуру в зоне боевых действий. Из-за этого, подчёркивают военнослужащие, БМП не могут нормально работать.

Кроме того, по словам украинских военнослужащих, поставляемые США бронемашины находятся в плохом состоянии. При этом журналисты обратили внимание на то, что количество американских БМП Bradley в распоряжении боевиков ВСУ на фронте ограничено.

Напомним, что Bradley является боевой машиной пехоты США. Названа она была в честь генерала Омара Брэдли, а создана — во второй половине 1970-х годов.