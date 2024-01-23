Бывший заместитель министра обороны США Стивен Брайан заявил, что Европа в панике из-за бессилия Украины перед военным давлением РФ

Экс-сотрудник Пентагона Брайан заявил о панике в Европе из-за катастрофы ВСУ

2:00 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

В авторской колонке для журнала Weapons and Strategy бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Стивен Брайан подчеркнул, что не сомневается в успехе Вооруженных сил РФ на Украине.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine

"Хотя украинская армия и может задержать русских, у неё нет никаких возможностей полностью остановить её. Если Украина попытается перевести дополнительные силы на какой-то участок фронта, она откроет себя для угроз в других местах вдоль линии соприкосновения", — отметил Брайан.

Экс-сотрудник Пентагона признал, что отчаянные попытки ВСУ удержать Авдеевку являются лишь предлогом для украинского президента Владимира Зеленского, чьё положение, добавил Брайан, "становится всё более шатким". Армия Украины, по его словам, не может противостоять военному давлению РФ.

"Вот почему Европа в панике, а Вашингтон ищет новую политику. Европейские власти считают, что если Россия победит на Украине, то будет угрожать Европе, которая не готова к таким угрозам. Пятимесячные учения НАТО, которые начинаются в январе, являются попыткой продемонстрировать Москве, что Североатлантический альянс намерен сражаться. Но эти же учения могут показать русским, что нужно делать, если конфликт всё-таки возникнет", — заключает автор статьи.

Брайан добавил, что оборонно-промышленный комплекс РФ успешно наращивает объёмы производства, тогда как в Европе и США мало что делается в этом направлении. Ситуацию усугубляет нехватка рабочей силы, проблемы с поставками и долгий процесс размещения заказов.

Ключевым действующим лицом на европейском континенте, по мнению Брайана, по-прежнему является Германия. Он считает, что Берлин будет вынужден изменить свою политику в отношении РФ, когда Украина падет. В качестве возможного варианта развития событий Брайан называет ситуацию, при которой власти Германии обвиняют США в разрушении газопровода "Северный поток" и "открывают дверь для разговора с Путиным".