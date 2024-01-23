Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Песков не признал обстрел Киева и Харькова ответом на удар ВСУ по Донецку
Столтенберг: НАТО не видит прямой угрозы со стороны РФ
Пилоту разбившегося в Афганистане самолета Грачеву грозит до десяти лет тюрьмы
Турция может потерять российских туристов из-за новой стратегии и высоких цен
Эти средства, используемые бодибилдерами, убивают здоровье
В ГИБДД рассказали о водительских жестов, о которых мало кто знает
Три важные подкормки пионов
Ретинол для кожи лица: как использовать и выбрать лучшие средства
Вкуснейшие бутерброды на завтрак
Бывший заместитель министра обороны США Стивен Брайан заявил, что Европа в панике из-за бессилия Украины перед военным давлением РФ

Экс-сотрудник Пентагона Брайан заявил о панике в Европе из-за катастрофы ВСУ

2:00
Мир » Европа

В авторской колонке для журнала Weapons and Strategy бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Стивен Брайан подчеркнул, что не сомневается в успехе Вооруженных сил РФ на Украине.

Экс-сотрудник Пентагона Брайан заявил о панике в Европе из-за катастрофы ВСУ
Фото: flickr.com by President Of Ukraine

"Хотя украинская армия и может задержать русских, у неё нет никаких возможностей полностью остановить её. Если Украина попытается перевести дополнительные силы на какой-то участок фронта, она откроет себя для угроз в других местах вдоль линии соприкосновения", — отметил Брайан.

Экс-сотрудник Пентагона признал, что отчаянные попытки ВСУ удержать Авдеевку являются лишь предлогом для украинского президента Владимира Зеленского, чьё положение, добавил Брайан, "становится всё более шатким". Армия Украины, по его словам, не может противостоять военному давлению РФ.

"Вот почему Европа в панике, а Вашингтон ищет новую политику. Европейские власти считают, что если Россия победит на Украине, то будет угрожать Европе, которая не готова к таким угрозам. Пятимесячные учения НАТО, которые начинаются в январе, являются попыткой продемонстрировать Москве, что Североатлантический альянс намерен сражаться. Но эти же учения могут показать русским, что нужно делать, если конфликт всё-таки возникнет", — заключает автор статьи.

Брайан добавил, что оборонно-промышленный комплекс РФ успешно наращивает объёмы производства, тогда как в Европе и США мало что делается в этом направлении. Ситуацию усугубляет нехватка рабочей силы, проблемы с поставками и долгий процесс размещения заказов.

Ключевым действующим лицом на европейском континенте, по мнению Брайана, по-прежнему является Германия. Он считает, что Берлин будет вынужден изменить свою политику в отношении РФ, когда Украина падет. В качестве возможного варианта развития событий Брайан называет ситуацию, при которой власти Германии обвиняют США в разрушении газопровода "Северный поток" и "открывают дверь для разговора с Путиным".

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Красивейший цветок, о котором многие забыли, станет изящным украшением сада

Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.

Тонколистный пион станет изящным украшением участка
Oil Price: Россия снова в игре, в США подозревают неладное с золотым запасом
Американские аналитики о золоте: Россия снова в игре и что-то скрывает
Эти быстрые хачапури готовятся, пока чайник кипит: вы влюбитесь в них навсегда
Этот эффектный неприхотливый многолетник станет изюминкой ландшафта
Врач назвала продукты, в которых содержится скрытый сахар Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев Зеленский решил собрать украинцев в РФ для образования "Великой Украины" Любовь Степушова
4 лучших удобрения для растений находятся на вашей кухне: далеко ходить не нужно — просто откройте шкаф
Этот цветок отличается удивительным ароматом: радует бутонами всё лето
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Четыре лучшие подкормки для клубники с апреля по июнь: получите щедрый урожай ягод — обязательно берите на заметку.
Последние материалы
Песков не признал обстрел Киева и Харькова ответом на удар ВСУ по Донецку
Столтенберг: НАТО не видит прямой угрозы со стороны РФ
Пилоту разбившегося в Афганистане самолета Грачеву грозит до десяти лет тюрьмы
Турция может потерять российских туристов из-за новой стратегии и высоких цен
Эти средства, используемые бодибилдерами, убивают здоровье
В ГИБДД рассказали о водительских жестов, о которых мало кто знает
Три важные подкормки пионов
Экс-сотрудник Пентагона Брайан заявил о панике в Европе из-за катастрофы ВСУ
Ретинол для кожи лица: как использовать и выбрать лучшие средства
Врач назвала продукты, в которых содержится скрытый сахар
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников