В Германии планируют потратить ближайшие 3-5 лет на подготовку к войне с Россией, заявил министр обороны ФРГ Писториус

Глава Минобороны ФРГ Писториус призвал готовиться к войне с Россией

2:15 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью телерадиокомпании ZDF заявил, что "придётся вооружиться" для подготовки к войне с Россией

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense

По словам руководителя германского оборонного ведомства, неизвестно, когда начнется "российское вторжение" и начнется ли оно вообще, но "нужно иметь в виду такую возможность".

"Когда я должен иметь в виду что-то, я должен настроиться на опасность, придётся вооружиться на этот случай — и как раз это мы делаем в данный момент вместе с союзниками по Североатлантическому альянсу. И это необходимо", — сказал Писториус.

Он также прокомментировал планы по размещению в Литве немецкой танковой бригады численностью до пяти тысяч человек. Ранее министр заявлял, что целью данного шага является "защита восточного фланга НАТО".

"В 2027 году она будет боеспособна. На подготовку бригады нужно время. Следующие три-пять лет мы должны активно использовать, чтобы вооружиться", — отметил глава Минобороны ФРГ.

В Германии рассматривают конкретные сценарии "российского вторжения". Согласно одному из них, в странах Прибалтики может начаться "восстание" русскоязычного населения, которое местные власти начинают подавлять при поддержке армейских подразделений. В ответ на это "Россия сообщает, что должна защитить свой народ" и выдвигает к границе танки и авиацию. Именно в этом случае, по мнению немецких генералов, в дело должна вступить танковая бригада Бундесвера, которую хотят разместить в Литве.

В понедельник, 22 января, Североатлантический альянс начал масштабные учения Steadfast Defender 2024, которые продлятся несколько месяцев. По задумке руководства НАТО, маневры должны продемонстрировать готовность альянса к самообороне. Организаторы учений особо подчеркивают, что их проведение не должно повлиять на военный конфликт между Украиной и Россией. Различные мероприятия в рамках Steadfast Defender 2024 пройдут в ряде стран Европы, в них будет задействовано не менее 90 тысяч военнослужащих из государств — членов НАТО. Учения уже называют самыми масштабными за последние 35 лет.