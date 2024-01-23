У Зеленского нашли ещё одну зависимость

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Американский журналист Шустер: Зеленский возомнил себя символом

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский впал в наркотическую зависимость от любви публики, заявил обозреватель американского журнала Time Саймон Шустер французской газете Le Figaro.

Американский журналист Шустер: Зеленский возомнил себя символом
Фото: AFP by Sergei Supinsky

По его мнению, с началом конфликта на Украине её президент возомнил себя символом борьбы за демократию.

"С того дня он принялся играть — выражать чувства своего народа, прежде всего его яростную злобу и страх", — заметил журналист.

Это заставляет главу киевской власти выходить за рамки допустимого даже в общении с ближайшими союзниками. Даже Джо Байден опешил от такого отношения.

"Не сказав спасибо и не дав старому человеку и малейшей передышки, Зеленский прямо по телефону стал зачитывать американскому президенту новый список своих запросов на будущее", — рассказал Шустер.

Военное положение на Украине автоматически отменяет свободу слова. Но когда она вернётся, Зеленскому придётся очень непросто — ведь его тут же начнут яростно критиковать.

"В действительности слабое место Зеленского — это не жажда наживы, а буквально наркотическая зависимость от любви со стороны публики, общества, помноженная в случае Зеленского на полную неспособность адекватно реагировать на критику", — констатировал эксперт.

Саймон Шустер написал книгу об украинском президенте на основе многочисленных интервью с ним и его окружением, она вот-вот должна увидеть свет.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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