Не братья вы нам: Болгария и её союзники готовят масштабные учения

Учения НАТО под названием Steadfast Defender 2024, начавшиеся в этот понедельник и продляющиеся до мая, направлены на демонстрацию готовности Североатлантического альянса к защите своей территории. Заместитель министра обороны Болгарии заявил, что эти учения отправляют России сигнал о решимости НАТО защищать свою территорию. Об этом сообщает EADaily. При этом подчеркнуто, что учения ориентированы на оборонительные мероприятия и не имеют цели влиять на военные действия России в Украине.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0