Не братья вы нам: Болгария и её союзники готовят масштабные учения

НАТО начало крупнейшие учения за 35 лет, чтобы продемонстрировать готовность защищать территорию

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Учения НАТО под названием Steadfast Defender 2024, начавшиеся в этот понедельник и продляющиеся до мая, направлены на демонстрацию готовности Североатлантического альянса к защите своей территории. Заместитель министра обороны Болгарии заявил, что эти учения отправляют России сигнал о решимости НАТО защищать свою территорию. Об этом сообщает EADaily. При этом подчеркнуто, что учения ориентированы на оборонительные мероприятия и не имеют цели влиять на военные действия России в Украине.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев выразил убеждение, что Украина может восстановить свою территориальную целостность при поддержке демократических стран, включая финансовую и военную поддержку. Он также подчеркнул важность воздушной мощи для Украины и заявил о готовности Болгарии предоставить военную помощь и обучение военному персоналу.

Стоит отметить, что парламент Болгарии не реализовал решение отправить 100 бронетранспортёров в Киев из-за проблем с оплатой перевозки. Учения Steadfast Defender 2024 являются крупнейшими за последние 35 лет, охватывают европейскую территорию и задействуют около 90,000 солдат и офицеров всех стран-членов НАТО, а также Швеции.