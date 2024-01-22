Родители высказали обвинения в некомпетентности в адрес учителя английского языка из Индии

В Екатеринбурге учитель из Индии обзывает школьников тупицами и обезьянами

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В Екатеринбургской школе №175, расположенной по адресу улица Серова, 12, родители высказали обвинения в некомпетентности в адрес учителя английского языка из Индии. По их мнению, Хаян Малик оскорбляет детей, применяя к ним термины "тупицы" и "обезьяны" на английском языке. Кроме того, учебный процесс, по утверждению родителей, проходит с нарушениями, что послужило поводом обратиться с жалобой к директору (копия жалобы имеется в распоряжении агентства). Родители поделились информацией о произошедшем в учебном заведении URA. RU, сохраняя анонимность.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

"Этот педагог плохо владеет русским языком, из-за чего не способен четко объяснить учебный материал. Он выдает задания на английском языке, не беспокоясь о их повторении на русском. Двум ученикам приходится переводить задания для остальных на русский язык. Кроме того, учитель систематически оскорбляет наших детей, применяя к ним термины 'тупицы' и 'обезьяны' на английском языке", — поделились родители.

После выдачи заданий на уроке учитель погружается в свои дела по телефону, игнорируя происходящее в классе.

"Отсутствие коммуникации с учениками, недостаточная поддержка рабочей дисциплины, разрешение детям заниматься чем угодно — все это явные недостатки его работы. Уже несколько занятий подряд он ставит неудовлетворительные оценки всем ученикам, не проводя опрос по предыдущим заданиям, а также выставляет низкие баллы тем, кого не опрашивал во время урока", — подчеркивают родные учеников.

"Кроме того, английский язык для него не родной, и его акцент чрезмерно заметен. Простые слова, которые дети знают давно, становятся непонятными на слух. Также он исправляет оценки '5' и '4' на '3' и '2' у некоторых учеников. В группе изучения иностранного языка не должно быть более 15 человек, но эта норма не соблюдается в нашем классе. Мы требуем отстранения этого преподавателя от работы и разделения класса на группы по не более чем 15 человек для обучения английскому языку", — заявили родители школьников.