Пожар в Сухуме привел к разрушению Абхазской государственной картинной галереи

В Абхазии сгорели четыре тысячи картин в национальной галерее

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Пожар в Сухуме привел к разрушению Абхазской государственной картинной галереи, как сообщил вице-президент республики Бадра Гунба. Галерея потеряла практически весь художественный фонд Абхазии, среди утраченных произведений таких известных художников, как Александр Шервашидзе (Чачба), Варвара Бубнова, Евгений Котляров, Ольга Брендель, Виталий Лакрба, Марина Эшба и других, сообщает издание "Акценты".

Фото: "Forest fire" by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0.

В результате пожара погибли почти 300 картин, включая ценные творения мастеров искусства. Вице-президент подчеркнул, что около 4 тысяч картин, оставшихся в галерее, либо сгорели, либо получили серьезные повреждения и теперь нуждаются в реставрации. Бадра Гунба также отметил, что на данный момент неясно, как и кто сможет взяться за восстановление поврежденных полотен. Спасено было всего около 150 картин.

Здание галереи представляет собой старинный двухэтажный особняк. Спасателям удалось ограничить огонь и предотвратить возгорание Абхазского театра и зала для репетиций хоровой капеллы, расположенных поблизости.

11 пожарных расчетов из Сухума, Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры принимали участие в тушении пожара. В настоящее время следственная бригада занимается выяснением причин возгорания. Многие пользователи социальных сетей выражают уверенность в том, что причиной стал поджог.