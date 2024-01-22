В ближайшие два года может быть найдено решение вопроса Приднестровского урегулирования

Политолог Дирун: приднестровский вопрос будет приложением к формуле мира по Украине

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В ближайшие два года может быть найдено решение вопроса Приднестровского урегулирования, по мнению политолога и бывшего депутата Верховного совета ПМР Анатолия Дируна, сообщает EADaily.

По его утверждению, данная точка зрения обоснована логически. Суть заключается в том, что Россия и Украина должны будут подписать формулу мира для завершения военных действий в течение нескольких лет, и судьба Приднестровья будет пропорционально зависеть от того, где будет проходить линия боевого столкновения.

Полагается, что если линия соприкосновения окажется невыгодной для Тирасполя с точки зрения коллективного Запада, то Приднестровье будет включено в мирный договор, разрабатываемый по Украине.

Дирун указывает, что в этом случае все, что будет разрабатываться по Украине, включая Тирасполь, будет включено в соответствующую формулу мира.

Дирун дополняет, что если Россия выведет свои войска с территории Украины, то в зависимости от конкретного приложения мирного договора, Россия может быть обязана вывести свои войска также и с территории Приднестровского региона. В этом случае, согласно словам Дируна, будут устанавливаться условия оставления вооружений на территории и другие аспекты.

Обобщая, Дирун подчеркивает, что судьба Приднестровья будет тесно связана с окончанием ситуации в рамках военных действий на территории Украины в широком региональном контексте.