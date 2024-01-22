СМИ: уровень одобрения итальянцами военной помощи Украине упал более, чем наполовину

Поддержка Киева в Италии достигла самого низкого уровня за два года

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

По состоянию на настоящий день почти 60% опрошенных итальянцев не поддерживают поставки Украине оружия. Об этом сообщает издание La Repubblica, ссылаясь на данные проведённого опроса.

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Известно, что проведён данный опрос был с 4 по 7 декабря. Его осуществляли по смешанному методу, то есть, тому, который учитывает возраст и политические преференции респондентов.

Как выяснилось, уровень поддержки Киева среди населения снизился по меньшей мере на 57%, упав до 42%. Такой показатель доверия Киеву стал самым низким за последние два года.

Вдобавок, напоминают обозреватели La Repubblica, ещё весной 2022 года данный показатель превышал 50%. Однако и он не был максимальным. Наивысший показатель, рассказывают журналисты, составлял 56% — среди избирателей Демократической партии, которая сейчас находится в оппозиции, а среди избирателей партий правящей коалиции "Братья Италии", "Вперед, Италия", "Лига" он был равен менее 50%: 45%, 45% и 48% соответственно.