Фермы истощили часть реки Мерседа в течение нескольких месяцев

Фермеры истощили реку в Калифорнии во время засухи

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Фермы истощили часть реки Мерседа в течение нескольких месяцев, и никто не предпринял мер по остановке этого процесса. Официальные лица узнали об этом только после факта, что вызвало вопросы о способности штата эффективно управлять поставками воды в период засухи.

Фото: Вадим Савицкий

Во время последней засухи в Калифорнии чиновники предприняли ряд мер для защиты водных ресурсов, вводя чрезвычайные правила, направленные на ограничение использования воды тысячами ферм, коммунальных служб и ирригационных округов, сообщает argumenti. ru.

Падение уровня воды в реке Мерсед в 2022 году, особенно в ее нижнем течении, было настолько значительным, что даже эксперты выражали удивление. Один из водомеров на реке показывал нулевой уровень воды почти каждый день с июня по начало октября.

Река Мерсед берет свое начало в Йосемитском национальном парке, протекает через вырезанные ледниками каньоны, прежде чем влиться в реку Сан-Хоакин, обеспечивающую водой южную половину Центральной долины.

Совет по контролю за водными ресурсами штата, главный водный регулятор Калифорнии, узнал о засушливых условиях в нижнем Мерседе только в конце октября 2022 года. Последующее расследование показало, что река, вероятно, пересохла из-за законного отбора воды людьми.

Таким образом, фермеры, видимо, не нарушили законы, но потребляли воду в пределах разрешенного, что ставит под сомнение способность системы водоснабжения в Калифорнии эффективно управлять засушливыми условиями.