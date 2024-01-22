Если Соединённые Штаты одобрят оказание Украине военной помощи, это не приведёт к немедленной победе страны. Об этом сообщает американское издание Hill.
"Одобрение конгрессом помощи Украине не приведёт к немедленной военной победе Украины, поскольку потребуется время, чтобы получить давно обещанное оружие в руки Украины. Но это будет огромным моральным подъемом для украинцев…", — обратили внимание обозреватели.
Причём, в случае, если помощь со стороны США Украине прекратится, российские войска получат возможность продвинуться дальше в зоне специальной военной операции. И тогда для обороны Украины появится реальная опасность.
В заключение журналисты заметили, что задержка военной помощи Киеву уже привела к значительным успехам российской армии на линии боевого соприкосновения.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.