В США заявили, что одобрение помощи Украине не приведёт к победе Киева

Hill: одобрение конгрессом военной помощи не приведёт к немедленной победе Киева

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Если Соединённые Штаты одобрят оказание Украине военной помощи, это не приведёт к немедленной победе страны. Об этом сообщает американское издание Hill.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

"Одобрение конгрессом помощи Украине не приведёт к немедленной военной победе Украины, поскольку потребуется время, чтобы получить давно обещанное оружие в руки Украины. Но это будет огромным моральным подъемом для украинцев…", — обратили внимание обозреватели.

Причём, в случае, если помощь со стороны США Украине прекратится, российские войска получат возможность продвинуться дальше в зоне специальной военной операции. И тогда для обороны Украины появится реальная опасность.

В заключение журналисты заметили, что задержка военной помощи Киеву уже привела к значительным успехам российской армии на линии боевого соприкосновения.