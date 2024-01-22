В США требуют от Киева убрать неугодных им чиновников

Нарышкин: имеющийся у США компромат может уничтожить Зеленского как президента

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В Службе внешней разведки (СВР) РФ выяснили, что Вашингтон выдвинули требование украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы он убрал неугодных США чиновников. По словам главы ведомства Сергея Нарышкина, украинского лидера может уничтожить американский компромат.

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"Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В чёрном списке — десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского", — пояснил Нарышкин.

При этом он обратил внимание на то, что до украинского президента также довели, что, в противном случае, США предадут гласности "убойное" коррупционное досье на его окружение. Так что компромат, который есть у американского руководства, может уничтожить Зеленского как президента.