Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астролог Райт рассказала, что может довести до болезни представителей разных знаков зодиака
Суд взыскал с певца Киркорова около 8 миллионов рублей задолженности по налогам
Бывший глава Google: армия России беспилотниками уничтожает все виды вооружения ВСУ
Вкуснейшая пицца с овощами и сыром готовится за полчаса
В ГИБДД назвали три ошибки при оформлении аварии
В Госдуме допустили конфискацию замка Пугачевой в Грязи
Топ-8 советов, как одеваться девушкам невысокого роста
Телеведущая Собчак считает абсурдным намерение СК РФ арестовать Блиновскую
Учёные заявили, что COVID приводит к старению клеток мозга
В США требуют от Киева убрать неугодных им чиновников

Нарышкин: имеющийся у США компромат может уничтожить Зеленского как президента

0:48
Мир

В Службе внешней разведки (СВР) РФ выяснили, что Вашингтон выдвинули требование украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы он убрал неугодных США чиновников. По словам главы ведомства Сергея Нарышкина, украинского лидера может уничтожить американский компромат.

Нарышкин: имеющийся у США компромат может уничтожить Зеленского как президента
Фото: https://t.me/absatzmedia/27149

"Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В чёрном списке — десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского", — пояснил Нарышкин.

При этом он обратил внимание на то, что до украинского президента также довели, что, в противном случае, США предадут гласности "убойное" коррупционное досье на его окружение. Так что компромат, который есть у американского руководства, может уничтожить Зеленского как президента.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Плодородность почвы для рассады вырастет в разы: добавьте в землю две ложки продукта, который мы выбрасываем

Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.

Луковая шелуха защитит от вредителей растений
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
Лучший способ пикировки рассады без тонны пластиковых стаканчиков: его раскрыла ландшафтный архитектор
Эта дивная лиана укроет ваш забор сотнями белых цветов: она заменит привычный девичий виноград — не боится морозов и засухи
Началась вторая фаза наступления ВС РФ в Авдеевке Любовь Степушова Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
Как открыть двери и капот автомобиля, если разрядился аккумулятор?
Не забудьте весной подкормить клубнику этими средствами, чтоб собирать ящиками урожай
Посаженные на рассаду семена не взойдут, если допустить одну из этих 4 ошибок
Посаженные на рассаду семена не взойдут, если допустить одну из этих 4 ошибок
Последние материалы
Суд взыскал с певца Киркорова около 8 миллионов рублей задолженности по налогам
Бывший глава Google: армия России беспилотниками уничтожает все виды вооружения ВСУ
В ГИБДД назвали три ошибки при оформлении аварии
Вкуснейшая пицца с овощами и сыром готовится за полчаса
В Госдуме допустили конфискацию замка Пугачевой в Грязи
Топ-8 советов, как одеваться девушкам невысокого роста
Администрация Байдена пугает Европу планами насчёт экспорта газа
Телеведущая Собчак считает абсурдным намерение СК РФ арестовать Блиновскую
Учёные заявили, что COVID приводит к старению клеток мозга
В Севастополе 23 и 24 января будут выходными из-за проблем с подачей воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников