После окончания СВО украинские беженцы должны покинуть Германию

По словам Вайдель, украинские беженцы в Германии не имеют перспективного долгосрочного будущего. Кроме того, лидер партии отметила, что одной из ошибок было предоставление им доступа к социальным пособиям.
"Ясно, что когда война закончится, все украинцы должны будут вернуться домой. Они все равно будут нужны, чтобы помочь восстановить свою страну", - заявила Вайдель в интервью британской газете Financial Times.
Напомним, ранее Родерих Кизеветтер - депутат немецкого парламента от Христианско-демократического союза (ХДС) и член комитета по международным делам, выразил свою поддержку идеи, которая возникла в Киеве, о возвращении мужчин призывного возраста на родину из других стран. Он также призвал правительство Германии оказать содействие этой инициативе.
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