После окончания СВО украинские беженцы должны покинуть Германию

После окончания конфликта украинских беженцев могут выгнать из ФРГ

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

По словам Вайдель, украинские беженцы в Германии не имеют перспективного долгосрочного будущего. Кроме того, лидер партии отметила, что одной из ошибок было предоставление им доступа к социальным пособиям.

Фото: wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0

"Ясно, что когда война закончится, все украинцы должны будут вернуться домой. Они все равно будут нужны, чтобы помочь восстановить свою страну", - заявила Вайдель в интервью британской газете Financial Times.

Напомним, ранее Родерих Кизеветтер - депутат немецкого парламента от Христианско-демократического союза (ХДС) и член комитета по международным делам, выразил свою поддержку идеи, которая возникла в Киеве, о возвращении мужчин призывного возраста на родину из других стран. Он также призвал правительство Германии оказать содействие этой инициативе.