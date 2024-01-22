СМИ: Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста на родину

С начала 2022 года в Украине вступил в силу режим военного положения, который был объявлен 24 февраля. Сразу на следующий день после этого президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В соответствии с данным указом, выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на протяжении действия военного положения запрещен. Повестки о призыве могут быть вручены гражданам в различных местах. Такие процедуры зафиксированы на видеозаписях, демонстрирующих, как вручают повестки на улицах, на заправках и даже в кафе. Важно отметить, что теперь для вручения повесток не обязательно присутствие представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, что сейчас называется военкоматом. Повестки могут быть переданы также руководителями предприятий, на которых работают призывники, а также руководителями ЖЭК, представителями домового комитета и другими должностными лицами.
"Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста на их родину. Глава МИД Ян Липавский заявил об этом ЧТВ в связи с готовящимся на Украине законом о мобилизации. По словам Липавского, Чехия не может украинских граждан возвращать домой в связи с мобилизацией. Подобные механизмы не существуют, и они точно не соответствовали бы международным правам и обязательствам, которые есть у Чехии в международном поле", - приводит ЧТВ слова Липавского.
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