В Литве призвали ЕС расширить запрет на транзит экспорт промтоваров через Россию

Литва призвала ЕС закрыть транзит экспорта через РФ

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В Российской Федерации неоднократно утверждали, что страна сумеет справиться с санкционным давлением, которое Запад начал применять в отношении России несколько лет назад и продолжает наращивать.

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22 января на встрече министров иностранных дел Европейского союза Ландсбергис предполагает выступить в поддержку ужесточения санкционного режима. Он подчеркнул, что множество товаров, которые считаются проходящими через Россию в пути к третьим странам, фактически так и остаются на территории России.