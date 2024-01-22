В Российской Федерации неоднократно утверждали, что страна сумеет справиться с санкционным давлением, которое Запад начал применять в отношении России несколько лет назад и продолжает наращивать.
22 января на встрече министров иностранных дел Европейского союза Ландсбергис предполагает выступить в поддержку ужесточения санкционного режима. Он подчеркнул, что множество товаров, которые считаются проходящими через Россию в пути к третьим странам, фактически так и остаются на территории России.
"Лучше всего, если мы примем решение, что вы не можете направлять товары транзитом через Россию. Вы не можете посылать их через Россию, потому что мы не верим, что сможем это контролировать", - сказал литовский министр изданию FT.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.