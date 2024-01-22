В Раде рассказали о планах Зеленского в марте

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Депутат Рады Дубинский: на Украине началась масштабная политическая зачистка

1:24
Мир

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал процесс политической зачистки. По его словам, задержание на Украине бизнесмена Игоря Мазепы — только начало этой масштабной операции.

Депутат Рады Дубинский: на Украине началась масштабная политическая зачистка
Фото: edition.cnn.com

Мазепа был задержан в Киеве в минувшую пятницу. Представители ГБР также отмечали, что задержаны "ещё три участника преступной организации, в том числе брат организатора".

"В конце марта, согласно конституции, истекают пятилетние полномочия президента, что потребует решения о передаче власти парламенту. Ключевым оппонентом власти в парламенте является (экс-президент Пётр — ред.) Порошенко, под которого и сделали соответствующее задержание", — заметил украинский парламентарий в своём Telegram-канале.

При этом Дубинский уточнил, что Мазепа — "близкий друг" соратника Порошенко Бориса Ложкина. Он занимался инвестициями в облигации внутреннего государственного займа в интересах бывшего украинского президента. Так что главной причиной поисков могло быть разыскивание документов, которые позволили бы предъявить Порошенко подозрения. После этого, прогнозирует Дубинский, бывшего главу государства отправят в СИЗО.

Напомним, что в настоящее время подозреваемый в госизмене Александр Дубинский содержится в СИЗО. Посты в Telegram-канал он публикует при помощи адвокатов.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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