В Раде рассказали о планах Зеленского в марте

Депутат Рады Дубинский: на Украине началась масштабная политическая зачистка

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал процесс политической зачистки. По его словам, задержание на Украине бизнесмена Игоря Мазепы — только начало этой масштабной операции.

Фото: edition.cnn.com

Мазепа был задержан в Киеве в минувшую пятницу. Представители ГБР также отмечали, что задержаны "ещё три участника преступной организации, в том числе брат организатора".

"В конце марта, согласно конституции, истекают пятилетние полномочия президента, что потребует решения о передаче власти парламенту. Ключевым оппонентом власти в парламенте является (экс-президент Пётр — ред.) Порошенко, под которого и сделали соответствующее задержание", — заметил украинский парламентарий в своём Telegram-канале.

При этом Дубинский уточнил, что Мазепа — "близкий друг" соратника Порошенко Бориса Ложкина. Он занимался инвестициями в облигации внутреннего государственного займа в интересах бывшего украинского президента. Так что главной причиной поисков могло быть разыскивание документов, которые позволили бы предъявить Порошенко подозрения. После этого, прогнозирует Дубинский, бывшего главу государства отправят в СИЗО.

Напомним, что в настоящее время подозреваемый в госизмене Александр Дубинский содержится в СИЗО. Посты в Telegram-канал он публикует при помощи адвокатов.