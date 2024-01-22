СВР: На Украине США формируют колониальную администрацию

Нарышкин: США формируют свою администрацию на Украине

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Согласно информации разведки, имеющаяся у американцев компрометирующая информация может полностью дискредитировать Владимира Зеленского в его президентской должности. "При таких обстоятельствах он будет и далее подчиняться своим американским хозяевам", - отмечает Служба Внешней Разведки.

Фото: kremlin.ru

"Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В "черном списке" - десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности "убойное" коррупционное досье в отношении представителей его окружения", - цитирует Нарышкина пресс-бюро СВР.

Согласно информации, полученной от Службы Внешней Разведки, известно, что Вашингтон сейчас активно способствует назначению Оксаны Маркаровой на пост премьера Украины. Данная кандидатура была рекомендована американскими представителями и передана Зеленскому во время его поездки в США в декабре 2023 года.

Александр Кава - заместитель руководителя государственного ведомства, обладающий богатым опытом, полученным во время обучения в престижном университете Гарварде, рекомендуется США на должность министра финансов Украины. В свою очередь, Тарас Качка, нынешний заместитель главы управления, который успешно окончил Национальный институт госуправления в Польше, рекомендован на должность министра экономики.