Маск сделал оглушительное заявление о голосовании за Байдена

Маск заявил, что не отдаст теперь свой голос за Байдена

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Илон Маск заявил, что не отдаст свой голос за Джо Байдена на предстоящих выборах. Об этом он сообщил в воскресенье в X (бывший твиттер, заблокирован в РФ).

Фото: AP by Ringo H.W. Chiu

Эксцентричному миллиардеру напомнили прошлогоднее интервью телеканалу CNBC, в котором он рассказывал, что в 2020 году голосовал за ныне действующего президента США.

"Не могу представить, чтобы в этот раз я голосовал за Байдена", — прокомментировал предприниматель.

Ранее он признался в доверии Вивеку Рамасвами, бизнесмену, претендовавшему на американский высший государственный пост от республиканцев. Однако на днях этот кандидат выбыл из президентской гонки.